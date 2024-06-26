В Литве продолжат процесс признания Коммунистической партии преступной организацией

Комитет литовского парламента по культуре в среду рассмотрит законопроект, который предлагает признать на юридическом уровне Коммунистическую партию Литвы (КПЛ) преступной организацией.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Delfi.

Законопроект предлагает ограничить возможности членов КПЛ, которые занимали руководящие должности, участвовать в политической и дипломатической деятельности Литвы.

Он предусматривает, что информация о членстве и участии в деятельности КПЛ в случае их участия в выборах должна быть указана на сайте Главной избирательной комиссии и на предвыборном плакате.

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Неделей ранее комитет парламента по праву и правопорядку уже одобрил законопроект, предлагающий признать Коммунистическую партию Литвы преступной организацией.

Впрочем, ряд политиков и историков считает эту меру запоздалой, ведь большинства бывших членов КПЛ уже нет в живых.

К тому же возникает вопрос, как в случае принятия такого проекта оценивать участников движения Литовского Саюдиса, выступавшего за восстановление независимости, и подписантов Акта о независимости, которые также были членами компартии.

В марте парламент Литвы на стадии внесения одобрил законопроект, целью которого является юридическая оценка Коммунистической партии Литвы (КПЛ) как преступной организации.

Отметим, что предложения объявить Коммунистическую партию Литвы преступной организацией в литовском Сейме выдвигали еще в 2018 году.

В мае 2023-го Сейм Литвы принял резолюцию о признании Коммунистической партии Литвы ответственной за пытки, истребление и депортацию жителей.