В ЕС осудили "санкции" против европейских СМИ в России

В Еврокомиссии прокомментировали решение Кремля ограничить вещание более 80 европейских СМИ на территории России.

Как сообщает "Европейская правда", об этом на брифинге сказал представитель Еврокомиссии по внешнеполитическим вопросам Петер Стано в Брюсселе в среду.

По его словам, реакция Евросоюза будет опубликована главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем после того, как "они пытались" опубликовать совместное заявление 27 стран, которое не поддержала "одна конкретная" страна.

Впрочем, добавил он, заявление топ-дипломата ЕС поддержали 26 членов ЕС.

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"Евросоюз осуждает это решение России запретить вещание многих европейских СМИ на территории РФ, как полностью необоснованное и политически мотивированное. Это решение еще больше ограничивает уже тотально контролируемый и цензурированный доступ российского населения к независимой и свободной информации", – отметил Стано.

Представитель Еврокомиссии отметил, что европейские СМИ, вещание которых у себя запретила РФ, работают по независимым профессиональным журналистским стандартам, и они предоставляют информацию россиянам, в частности об агрессии Москвы против Украины.

"Если говорить о том, чем оправдывает свои действия российская власть, хочу напомнить, что решение ЕС о запрете определенных СМИ в европейском медиапространстве основывалось на том, что, во-первых, они не являются свободными и независимыми источниками информации, а во-вторых, они находятся под контролем режима (лидера РФ Владимира) Путина и частью его информационной пропаганды и кампании против Украины", – подчеркнул он.

Российское Министерство иностранных дел во вторник заявило, что Москва вводит ограничения на вещание и доступ к 81 европейскому СМИ.

Среди тех, кто попал под российские ответные меры, – немецкий Spiegel, Zeit и Frankfurter Allgemeine Zeitung, испанские Mundo, Pais и EFE, итальянские Stampa, Repubblica и телекомпания RAI, французские Monde, Liberation и France-Presse, а также общеевропейские Politico и Euobserver.

Москва заявила, что это меры в ответ на решение Совета ЕС от 17 мая о запрете пропагандистских СМИ РФ: "РИА Новости", "Известия" и "Российская газета".

Комментируя решение РФ, вице-президент Европейской комиссии по вопросам ценностей и прозрачности Вера Юрова заявила, что оно свидетельствует о "беспрерывном нарушении свободы СМИ со стороны Кремля".