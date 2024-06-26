У Радбезі Вірменії звинуватили РФ у тому, що вона "здала" Карабах Азербайджану 

Секретар Ради безпеки Вірменії Армен Григорян прямо звинуватив Росію у тому, що вона "віддала" Нагірний Карабах Азербайджану.

Як пише "Європейська правда", його слова наводить "Радіо Азатутюн".

Григорян у спілкуванні зі ЗМІ заявив, що без "дозволу" Росії війни і повернення Карабаху під контроль Азербайджану не сталось би.

"Росія прийшла, забрала Нагірний Карабах у вірмен, повернула Азербайджану і пішла собі, ось така реальність", – сказав Армен Григорян.

Реклама:

Він додав також, що Вірменія на той час була повністю залежною від Росії.

На його слова вже відреагувала речниця МЗС Росії Марія Захарова, заявивши, що такими словами Григорян "принизив свій народ" і нібито знецінив жертву вірмен, які воювали за свою країну.

Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що щонайменш дві держави-учасниці ОДКБ фактично допомагали Азербайджану з підготовкою до війни проти Вірменії, яка почалась у 2020 році.

У червні він оголосив, що Вірменія вийде з Організації договору колективної безпеки, оскільки його члени "не виконують своїх договірних зобов’язань, а планують з Азербайджаном війну проти нас".