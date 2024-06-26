В Совбезе Армении обвинили РФ в том, что она "сдала" Карабах Азербайджану

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян прямо обвинил Россию в том, что она "отдала Нагорный Карабах" Азербайджану.

Как пишет "Европейская правда", его слова приводит "Радио Азатутюн".

Григорян в общении со СМИ заявил, что без "разрешения" России войны и возвращения Карабаха под контроль Азербайджана не произошло бы.

"Россия пришла, забрала Нагорный Карабах у армян, вернула Азербайджану и ушла. Такова реальность", – сказал Армен Григорян.

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Он добавил также, что Армения в то время была полностью зависимой от России.

На его слова уже отреагировала пресс-секретарь МИД России Мария Захарова, заявив, что такими словами Григорян "унизил свой народ" и якобы обесценил жертву армян, воевавших за свою страну.

Напомним, ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что по меньшей мере два государства-участника ОДКБ фактически помогали Азербайджану с подготовкой к войне против Армении, которая началась в 2020 году.

В июне он объявил, что Армения выйдет из Организации договора коллективной безопасности, поскольку его члены "не выполняют своих договорных обязательств, а планируют с Азербайджаном войну против нас".