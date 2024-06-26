Смертельний наїзд авто на школу в Британії: у водійки стався напад, її не судитимуть
Водійці позашляховика, яка в липні 2023 року в'їхала у школу у Вімблдоні, південно-західному передмісті Лондона, в результаті чого загинули двоє дівчаток, не будуть оголошувати звинувачень – у неї стався напад за кермом.
Про це в середу, 26 червня, оголосила поліція Лондона, пише "Європейська правда".
Як встановило розслідування прокуратури, жінка не могла передбачити, що в неї станеться напад, а отже, не змогла б попередити аварії.
Правоохоронці зазначили, що, згідно з ретельним обстеженням фахівців, у водійки стався раніше не діагностований напад, який призвів до втрати контролю над авто.
"Провівши детальне вивчення її анамнезу, ми знаємо, що вона не могла передбачити інцидент або запобігти йому", – заявили в поліції Лондона.
Аварія, нагадаємо, сталась торік 3 липня, коли авто врізалось у початкову школу Study Prep School в лондонському районі Вімблдон. У цей час у школі проходило чаювання з нагоди завершення навчального року.
У результаті загинули дві восьмирічні учениці, одна з них – через кілька днів після аварії в лікарні.