Смертельный наезд авто на школу в Британии: у водителя случился приступ, ее не будут судить

Водителю внедорожника, которая в июле 2023 года въехала в школу в Уимблдоне, юго-западном пригороде Лондона, в результате чего погибли две девочки, не будут объявлять обвинений – у нее случился приступ за рулем.

Об этом в среду, 26 июня, объявила полиция Лондона, пишет "Европейская правда".

Как установило расследование прокуратуры, женщина не могла предвидеть, что у нее произойдет нападение, а следовательно, не смогла бы предупредить аварии.

Правоохранители отметили, что, согласно тщательному обследованию специалистов, у водителя произошел ранее не диагностированный приступ, который привел к потере контроля над авто.

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"Проведя детальное изучение ее анамнеза, мы знаем, что она не могла предвидеть инцидент или предотвратить его", – заявили в полиции Лондона.

Авария, напомним, произошла 3 июля, когда авто врезалось в начальную школу Study Prep School в лондонском районе Уимблдон. В это время в школе проходило чаепитие по случаю завершения учебного года.

В результате погибли две восьмилетние ученицы, одна из них – через несколько дней после аварии в больнице.