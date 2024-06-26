95-річну німкеню, яка заперечує Голокост, укотре засудили до в'язниці

Районний суд Гамбурга в середу, 26 червня, визнав 95-річну Урсулу Хавербек, яка неодноразово публічно заперечувала Голокост, винною в підбурюванні людей і засудив до одного року та чотирьох місяців ув’язнення.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bild.

За версією обвинувачення, 21 квітня 2015 року під час судового процесу в місті Люнебург над колишнім есесівцем Оскаром Грьонінгом Хавербек заявила журналістам, що Аушвіц був не табором знищення людей, а "трудовим табором".

Тоді жінку засудили до десяти місяців ув'язнення без права дострокового звільнення, вона подала апеляцію.

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Обвинувачення вимагало один рік і шість місяців ув'язнення для Хавербек. За словами прокурора, жінка, яку вона звинуватила в антисемітських і правоекстремістських настроях, використовувала псевдонаукові джерела для підтримки своїх теорій.

Під час оголошення вироку Хавербек близько 50 її прихильників сиділи в залі суду й аплодували, а також вигукували "Це не правосуддя!", "Ганьба!" та "Припиніть брехати".

Термін ув’язнення для Хавербек буде зарахований до іншого судового процесу про заперечення Голокосту, який тягнувся багато років через постійні затримки – зокрема коронавірус, тож жінці загалом доведеться відсидіти тільки рік.

95-річна Урсула Хавербек – відома ультраправа активістка, яка не раз притягувалась до відповідальності за заперечення Голокосту. Жінка відома заявами про те, що концтабір Аушвіц (де нацисти вбили мінімум 1,1 мільйона людей) не був табором знищення євреїв і там нібито не відбувалися масові вбивства.

У 2004 році Хавербек уперше притягли до відповідальності за заперечення Голокосту, наклавши штраф. Наступні суди над жінкою (яка їх часто ігнорувала) завершувалися тюремними ув’язненнями, останній – у 2018 році.