95-летнюю немку, отрицающую Холокост, в очередной раз приговорили к тюрьме

Районный суд Гамбурга в среду, 26 июня, признал 95-летнюю Урсулу Хавербек, которая неоднократно публично отрицала Холокост, виновной в подстрекательстве людей и приговорил к одному году и четырем месяцам заключения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bild.

По версии обвинения, 21 апреля 2015 года во время судебного процесса в городе Люнебург над бывшим эсэсовцем Оскаром Грьонингом Хавербек заявила журналистам, что Аушвиц был не лагерем уничтожения людей, а "трудовым лагерем".

Тогда женщину приговорили к десяти месяцам заключения без права досрочного освобождения, она подала апелляцию.

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Обвинение требовало один год и шесть месяцев заключения для Хавербек. По словам прокурора, женщина, которую она обвинила в антисемитских и правоэкстремистских настроениях, использовала псевдонаучные источники для поддержки своих теорий.

Во время оглашения приговора Хавербек около 50 ее сторонников сидели в зале суда и аплодировали, а также выкрикивали "Это не правосудие!", "Позор!" и "Прекратите врать".

Срок заключения для Хавербек будет зачислен в другой судебный процесс об отрицании Холокоста, который тянулся много лет из-за постоянных задержек – в частности коронавируса, поэтому женщине в целом придется отсидеть только год.

95-летняя Урсула Хавербек – известная ультраправая активистка, которая не раз привлекалась к ответственности за отрицание Холокоста. Женщина в частности известна заявлениями о том, что концлагерь Аушвиц (где нацисты убили минимум 1,1 миллиона человек) не был лагерем уничтожения евреев и там якобы не происходили массовые убийства.

В 2004 году Хавербек впервые привлекли к ответственности за отрицание Холокоста, наложив штраф. Последующие суды над женщиной (которая их часто игнорировала) завершались тюремными заключениями, последний раз – в 2018 году.