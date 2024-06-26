У Будапешті, де проукраїнський мер переміг із мінімальним відривом, не буде перевиборів

Верховний суд Угорщини відхилив клопотання про проведення повторних виборів мера Будапешта, де проводили перерахунок голосів і де переможець – чинний мер Гергей Корачонь – переміг із відривом у 41 голос.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Telex.

Найвищий угорський суд підтримав рішення Національного виборчого комітету, згідно з яким Корачонь залишається мером Будапешта на наступні п’ять років, а його ж клопотання про перевибори відхиляється.

Аналогічно суд відхилив клопотання опонента Корачоня – Давида Вітезі.

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Як повідомлялось, за підсумками першого підрахунку Корачонь переміг із відривом всього у 324 голоси. Але потім угорська Національна виборча комісія вирішила перерахувати голоси, тому що на деяких дільницях люди помилково голосували за кандидатку від партії влади "Фідес", яка знялась із виборів.

Після перерахунку Корачонь зберіг відрив, але лише у 41 голос.

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