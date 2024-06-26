В Будапеште, где проукраинский мэр победил с минимальным отрывом, не будет перевыборов

Верховный суд Венгрии отклонил ходатайство о проведении повторных выборов мэра Будапешта, где проводили пересчет голосов и где победитель – действующий мэр Гергей Корачонь – победил с отрывом в 41 голос.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Telex.

Высший венгерский суд поддержал решение Национального избирательного комитета, согласно которому Корачонь остается мэром Будапешта на следующие пять лет, а его же ходатайство о перевыборах отклоняется.

Аналогично суд отклонил ходатайство оппонента Корачоня – Давида Витези.

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Как сообщалось, по итогам первого подсчета Корачонь победил с отрывом всего в 324 голоса. Но потом венгерская Национальная избирательная комиссия решила пересчитать голоса, потому что на некоторых участках люди ошибочно голосовали за кандидата от партии власти "Фидес", которая снялась с выборов.

После пересчета Корачонь сохранил отрыв, но только в 41 голос.

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