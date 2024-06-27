Шольц пояснив, з чим пов'язане зростання популярності ультраправих

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що для нього успіх ультраправих партій на нещодавніх виборах до Європейського парламенту є "вирішальним поворотним моментом" у політиці.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву Шольца наводить DW.

Під час виступу у Бундестазі канцлер сказав, що зростання популярності ультраправих, євроскептичних партій пов'язане з тим, що громадськість втрачає довіру до мейнстрімної політики, оскільки світ стикається з низкою кризових явищ.

Шольц закликав поміркованих політиків дати підстави для відновлення "довіри до Німеччини та Європи".

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"Не може бути повернення до старих добрих часів, які часто не були такими вже й добрими", – підкреслив очільник німецького уряду.

Він закликав ухвалювати реалістичні рішення, а не давати прості популістські відповіді.

Крім того, Шольц додав, що три чверті виборців не підтримують популістські або екстремістські партії.

Водночас він застеріг від "змагання з популістами та екстремістами, які використовують занепокоєння громадян у власних цілях".

Раніше прем'єр-міністр Франції Габріель Атталь під час тристоронніх телевізійних дебатів напередодні першого туру дострокових парламентських виборів, що відбудеться 30 червня, звинуватив своїх ультраправих та лівих опонентів у тому, що вони дають порожні обіцянки.

Крім того, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що націоналізм не пропонує вирішення проблем.