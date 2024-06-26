Прем'єр Франції звинуватив ультраправих у порожніх обіцянках

Прем'єр-міністр Франції Габріель Атталь під час тристоронніх телевізійних дебатів напередодні першого туру дострокових парламентських виборів, що відбудеться 30 червня, звинуватив своїх ультраправих та лівих опонентів у тому, що вони дають порожні обіцянки.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

За словами очільника уряду, різниця між його конкурентами та ним – у тому, що як прем'єр-міністр він не хоче брехати французам.

"Я не хочу давати порожні обіцянки", – сказав Атталь.

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Під час теледебатів між лідерами трьох найбільш популярних серед виборців політичних сил Атталь зазнав тиску з боку свого ультраправого опонента Жордана Барделли, який неодноразово перебивав його та звинувачував у "повчанні" й відсутності довіри.

Барделла, який пообіцяв знизити мінімальний пенсійний вік до 60 років для тих, хто почав працювати до 20 років, також був змушений пояснити, що він зробить для тих, чия кар'єра почалася у 24 роки.

Він сказав, що така людина може вийти на пенсію в 66 років, вперше згадавши такий вік, що викликало бурхливу реакцію в соцмережах.

Днями лідер французьких ультраправих Жордан Барделла запевнив, що готовий протистояти Росії, якщо він стане прем'єр-міністром після дострокових парламентських виборів, які відбудуться 30 червня і 7 липня.

Як відомо, опитування прогнозують перемогу "Національному об’єднанню" і їхнім соратникам, проте невідомо, чи отримають вони абсолютну більшість у Національній асамблеї.

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