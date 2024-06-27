Шольц объяснил, с чем связан рост популярности ультраправых

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что для него успех ультраправых партий на недавних выборах в Европейский парламент является "решающим поворотным моментом" в политике.

Как сообщает "Европейская правда", заявление Шольца приводит DW.

Во время выступления в Бундестаге канцлер сказал, что рост популярности ультраправых, евроскептических партий связан с тем, что общественность теряет доверие к мейнстримной политике, поскольку мир сталкивается с рядом кризисных явлений.

Шольц призвал умеренных политиков дать основания для восстановления "доверия к Германии и Европе".

Реклама:

"Не может быть возврата к старым добрым временам, которые часто не были такими уж и хорошими", – подчеркнул глава немецкого правительства.

Он призвал принимать реалистичные решения, а не давать простые популистские ответы.

Кроме того, Шольц добавил, что три четверти избирателей не поддерживают популистские или экстремистские партии.

В то же время он предостерег от "соревнования с популистами и экстремистами, которые используют беспокойство граждан в собственных целях".

Напомним, премьер-министр Франции Габриэль Атталь во время трехсторонних телевизионных дебатов накануне первого тура досрочных парламентских выборов, который состоится 30 июня, обвинил своих ультраправых и левых оппонентов в том, что они дают пустые обещания.

Кроме того, министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что национализм не предлагает решения проблем.