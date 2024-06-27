Шольц закликає до швидких домовленостей щодо топпосад в ЄС

Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав до невідкладного ухвалення рішень про призначення на найважливіші посади в Європейському Союзі.

Про це він сказав під час виступу у Бундестазі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на dpa.

Шольц підкреслив, що громадяни ЄС очікують швидких дій, а не боротьби за посади.

"Ми не можемо дозволити собі глухий кут у ці важкі часи", – зазначив німецький канцлер.

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Він також додав, що схвально ставиться до досягнутої угоди, згідно з якою чинна президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн залишиться на другий термін, посаду президента Європейської ради обійме експрем'єр Португалії Антоніу Кошта, а прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас стане головним дипломатом ЄС.

"На мою думку, це хороші призначення і чіткі рішення для гарного європейського майбутнього", – сказав Шольц.

Своєю чергою прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні виступила із критикою підходу до призначення на топпосади в ЄС.

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