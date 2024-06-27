Шольц призывает к быстрым договоренностям по топ-должностям в ЕС

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал к безотлагательному принятию решений о назначении на важнейшие должности в Европейском Союзе.

Об этом он сказал во время выступления в Бундестаге, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на dpa.

Шольц подчеркнул, что граждане ЕС ожидают быстрых действий, а не борьбы за должности.

"Мы не можем позволить себе тупик в эти трудные времена", – отметил немецкий канцлер.

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Он также добавил, что одобрительно относится к достигнутому соглашению, согласно которому действующий президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен останется на второй срок, должность президента Европейского совета займет экс-премьер Португалии Антониу Кошта, а премьер-министр Эстонии Кая Каллас станет главным дипломатом ЕС.

"По моему мнению, это хорошие назначения и четкие решения для хорошего европейского будущего", – сказал Шольц.

В свою очередь премьер-министр Италии Джорджия Мелони выступила с критикой подхода к назначению на топ-должности в ЕС.

Подробнее о том, как будет формироваться новый состав руководящего органа ЕС, читайте в статье "Евросоюз ищет новых лидеров".