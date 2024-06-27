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У Литві обговорюють можливість придбання засобів захисту від дронів

Новини — Четвер, 27 червня 2024, 09:36 — Ірина Кутєлєва

Міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас розповів, що наразі оцінюється необхідність придбання засобів захисту від дронів.

Про це він сказав в інтерв’ю LRT, повідомляє "Європейська правда".

Очільник литовського Міноборони обіцяє обговорити майбутні інвестиції з прем'єр-міністеркою Інгрідою Шимоніте.

"Зараз ми оцінюємо, які потужності необхідні, я піду з прем'єр-міністром, я поговорю про те, які інвестиції тут потрібні, щоб це зрушило з мертвої точки, тому що є світ дронів і є світ антидронів", – заявив Кащюнас.

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За його словами, потужності боротьби з дронами необхідно розвивати паралельно з дронами.

Кащюнас додав, що в середу були підписані договори на закупівлю засобів контрмобільності. Влітку обладнання буде доставлено у 28 парків контрмобільності, запланованих у різних місцях Литви.

На кордоні з Росією та Білоруссю наприкінці літа планується встановити постійні укріплення контрмобільності, щоб зупинити можливе пересування ворожих сил, додав міністр.

Минулого тижня  у Литві розпочали перший курс підготовки інструкторів з використання FPV-дронів.

Також нещодавно міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас висловив сподівання, що країні вдасться укласти контракти на закупівлю додаткових систем протиповітряної оборони великої та малої дальності протягом літа.

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Литва
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