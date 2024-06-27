В Литве обсуждают возможность приобретения средств защиты от дронов

Министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас рассказал, что сейчас оценивается необходимость приобретения средств защиты от дронов.

Об этом он сказал в интервью LRT, сообщает "Европейская правда".

Глава литовского Минобороны обещает обсудить будущие инвестиции с премьер-министром Ингридой Шимоните.

"Сейчас мы оцениваем, какие мощности необходимы, я пойду с премьер-министром, я поговорю о том, какие инвестиции здесь нужны, чтобы это сдвинулось с мертвой точки, потому что есть мир дронов и есть мир антидронов", – заявил Кащюнас.

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По его словам, мощности борьбы с дронами необходимо развивать параллельно с дронами.

Кащюнас добавил, что в среду были подписаны договоры на закупку средств контрмобильности. Летом оборудование будет доставлено в 28 парков контрмобильности, запланированных в разных местах Литвы.

На границе с Россией и Беларусью в конце лета планируется установить постоянные укрепления контрмобильности, чтобы остановить возможное передвижение вражеских сил, добавил министр.

На прошлой неделе стало известно, что в Литве начали первый курс подготовки инструкторов по использованию FPV-дронов.

Также недавно министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас выразил надежду, что стране удастся заключить контракты на закупку дополнительных систем противовоздушной обороны большой и малой дальности в течение лета.