Бундестаг наложил штраф на ультраправую депутатку за трансфобию

Депутат Бундестага от ультраправой "Альтернативы для Германии" Беатрикс фон Шторх должна заплатить штраф за оскорбительные высказывания в адрес другого депутата Тессы Гансерер ("Зеленые").

Такое решение приняла вице-президент Бундестага Катрин Геринг-Экардт, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

Она наложила санкцию из-за того, что Шторх в нескольких возгласах "унизительно и неуважительно" высказалась о Гансерер. "Это произошло, несмотря на то, что ее уже несколько раз предупреждали по этому поводу и она уже получила выговор", – пояснила Геринг-Экардт.

"Тем самым она сознательно и в значительной степени нарушила парламентский порядок и достоинство", – добавила она.

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Гансерер, которая вошла в Бундестаг в 2021 году, является одной из двух трансдепутатов. Шторх, среди прочего, заявила, что Гансерер "биологически и юридически является мужчиной", и обратилась к политику от "Зеленых" как "господин Гансерер".

Согласно регламенту парламента, президиум может наложить штраф в размере 1000 евро "за более чем незначительное нарушение порядка или достоинства Бундестага". В случае повторного нарушения штраф может составлять даже 2 000 евро.

Такие наказания накладываются очень редко. Как правило, президиум выносит предупреждение, так называемый выговор.

Напомним, ведущий член "Альтернативы для Германии" Бьорн Хёке в понедельник снова предстал перед судом по обвинению в использовании запрещенного нацистского лозунга.

Перед этим суд немецкого города Галле присудил Бьорну Хёке 13 тысяч евро штрафа за использование нацистского лозунга в своей речи.