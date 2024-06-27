У Польщі не виключили запровадження контролю на кордоні з Німеччиною

Міністр внутрішніх справ і адміністрації Польщі Томаш Семоняк заявив, що наразі контроль на кордоні з Німеччиною не запроваджується, проте цього не можна виключати в майбутньому.

Його заяву наводить PAP, повідомляє "Європейська правда".

Про можливість запровадження контролю Семоняк сказав, коли його запитали про випадок ввезення мігрантів з німецької території, який стався 9 червня у місті Росувек.

"Ми створили спільну польсько-німецьку групу на чолі із заступниками міністрів і очікуємо, що такого більше не повториться", – зазначив міністр.

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Відповідаючи на питання про повернення контролю, Семоняк сказав, що поки таких планів немає, але цього не можна виключати.

"Є контроль з німецької сторони, і це набагато серйозніша проблема", – додав Семоняк.

Очільник МВС вказав, що запровадження контролю супроводжуватиметься великими витратами для польської сторони.

"Ми зважуємо наші інтереси і те, що відповідає інтересам польських громадян. Ми вважаємо поганою ідеєю німецькі перевірки і вимагаємо, щоб Німеччина їх не проводила", – підкреслив Семоняк.

Нагадаємо, 14 червня в Осінові Дольному німецька поліція залишила на кордоні з Польщею афганську сім'ю з п'яти осіб, яким відмовили у в'їзді до Німеччини.

У справу втрутився прем'єр-міністр Дональд Туск, який поговорив про це з канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

За словами президента Анджея Дуди, дії німецької поліції є "незаконними, скандальними та порушують норми".