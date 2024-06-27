В Польше не исключили введения контроля на границе с Германией

Министр внутренних дел и администрации Польши Томаш Семоняк заявил, что пока контроль на границе с Германией не вводится, однако этого нельзя исключать в будущем.

Его заявление приводит PAP, сообщает "Европейская правда".

О возможности введения контроля Семоняк сказал, когда его спросили о случае ввоза мигрантов с немецкой территории, который произошел 9 июня в городе Росувек.

"Мы создали совместную польско-немецкую группу во главе с заместителями министров и ожидаем, что такого больше не повторится", – отметил министр.

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Отвечая на вопрос о возвращении контроля, Семоняк сказал, что пока таких планов нет, но этого нельзя исключать.

"Есть контроль с немецкой стороны, и это гораздо более серьезная проблема", – добавил Семоняк.

Глава МВД указал, что введение контроля будет сопровождаться большими затратами для польской стороны.

"Мы взвешиваем наши интересы и то, что отвечает интересам польских граждан. Мы считаем плохой идеей немецкие проверки и требуем, чтобы Германия их не проводила", – подчеркнул Семоняк.

Напомним, 14 июня в Осинове Дольном немецкая полиция оставила на границе с Польшей афганскую семью из пяти человек, которым отказали во въезде в Германию.

В дело вмешался премьер-министр Дональд Туск, который поговорил об этом с канцлером Германии Олафом Шольцем.

По словам президента Анджея Дуды, действия немецкой полиции являются "незаконными, скандальными и нарушают нормы".