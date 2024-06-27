Фінляндія за 163 млн євро купить два літаки для спостереження за кордоном із РФ

Фінляндія придбає в американської компанії Sierra Nevada Corporation два літаки спостереження за 163 мільйони євро для патрулювання свого східного кордону з Росією.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє фінська прикордонна служба.

Літаки, які будуть вироблені канадською компанією Bombardier та обладнані для потреб прикордонної служби компанією Sierra Nevada, замінять застарілі двомоторні турбогвинтові літаки в 2026 і 2027 роках.

Вони також будуть оснащені передовими технічними системами й сучасними датчиками спостереження.

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"Нові літаки-розвідники значно посилять спроможність Фінляндії у виконанні завдань з охорони кордонів та безпеки на морі, що є важливим у нашому важко передбачуваному безпековому середовищі", – сказав у своїй заяві начальник відділу прикордонної та берегової охорони Матті Сарасмаа.

Напередодні парламентський оборонний комітет Фінляндії підтримав зміну закону про військовий обов'язок з метою швидшого залучення резервістів для захисту кордону.

Призвані на навчання військовозобов'язані не виконуватимуть небезпечних завдань, але їх можуть використовувати, наприклад, для патрулювання, орієнтування та регулювання руху.

Нещодавно прикордонна служба Фінляндії заявила, що регулярно спостерігає "повітряні об'єкти" на російському кордоні.

Нагадаємо, уряд Фінляндії у квітні залишив кордон з Росією закритим, щоб протидіяти гібридній міграційній кризі.