У Швеції розповіли про підвищену активність літаків РФ під час морських навчань НАТО

Під час військово-морських навчань Baltops над Балтійським морем було більше військових літаків Росії, ніж очікувалося – кілька разів вони здійснювали близькі польоти над шведськими кораблями.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє телекомпанія SVT.

Військово-морські навчання Baltops щороку проходять під пильним стеженням з боку Росії у Балтійському морі.

Але, за словами керівника операцій Збройних сил Швеції Карла-Йогана Едстрема, цього року російська присутність була вищою, ніж очікувалося.

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"Ця активність була дещо вищою, ніж ми очікували, і саме тому ми вирішили скоригувати нашу готовність і присутність", – сказав Едстрем.

Кілька разів російські винищувачі типу СУ-24 і СУ-27 здійснювали прольоти над шведськими військовими кораблями, які брали участь у навчаннях у міжнародних водах.

"Ми бачили, що літаки пролітали як над міжнародними, так і над шведськими кораблями", – сказав Едстрем.

Він не хоче вдаватися в подробиці того, наскільки близько були російські літаки, або які саме шведські кораблі були задіяні.

За даними шведських збройних сил, порушення Росією повітряного простору над шведською територією 14 червня також є наслідком підвищеної активності Росії під час минулих навчань.

"Що було трохи примітним, так це те, що це було порушення шведської території, в іншому випадку я не бачу нічого ескалаційного в тому, що сталося під час навчань", – каже Карл-Йоган Едстрем.

Також у зв'язку з силами США під час навчань сталися інциденти за участю російських винищувачів.

"Два російські літаки діяли непрофесійно, коли пролетіли близько до есмінця ВМС США "Оса", коли корабель виконував завдання в Балтійському морі у зв'язку з навчаннями Baltops ", – заявив капітан ВМС США Джейсон Тросс, речник 6-го флоту США, який організував навчання.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ Швеції 18 червня викликало посла Росії у зв’язку з порушенням російським бомбардувальником Су-24 шведського повітряного простору минулого тижня.