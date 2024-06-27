В Швеции рассказали о повышенной активности самолетов РФ во время морских учений НАТО

Во время военно-морских учений Baltops над Балтийским морем было больше военных самолетов России, чем ожидалось – несколько раз они совершали близкие полеты над шведскими кораблями.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает телекомпания SVT.

Военно-морские учения Baltops ежегодно проходят под пристальным наблюдением со стороны России в Балтийском море.

Но по словам руководителя операций Вооруженных сил Швеции Карла-Йогана Эдстрема, в этом году российское присутствие было выше, чем ожидалось.

Реклама:

"Эта активность была несколько выше, чем мы ожидали, и именно поэтому мы решили скорректировать нашу готовность и присутствие", – сказал Эдстрем.

Несколько раз российские истребители типа СУ-24 и СУ-27 совершали пролеты над шведскими военными кораблями, которые участвовали в учениях в международных водах.

"Мы видели, что самолеты пролетали как над международными, так и над шведскими кораблями", – сказал Эдстрем.

Он не хочет вдаваться в подробности того, насколько близко были российские самолеты, или какие именно шведские корабли были задействованы.

По данным шведских вооруженных сил, нарушение Россией воздушного пространства над шведской территорией 14 июня также является следствием повышенной активности России во время прошлых учений.

"Что было немного примечательным, так это то, что это было нарушение шведской территории, в противном случае я не вижу ничего эскалационного в том, что произошло во время учений", – говорит Карл-Йохан Эдстрем.

Также в связи с силами США во время учений произошли инциденты с участием российских истребителей.

"Два российских самолета действовали непрофессионально, когда пролетели близко к эсминцу ВМС США "Оса", когда корабль выполнял задачи в Балтийском море в связи с учениями Baltops", – заявил капитан ВМС США Джейсон Тросс, представитель 6-го флота США, который организовал учения Baltops.

Напомним, Министерство иностранных дел Швеции 18 июня вызвало посла России в связи с нарушением российским бомбардировщиком Су-24 шведского воздушного пространства на прошлой неделе.