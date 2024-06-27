Туск заверил в уважении к Мелони, обиженной из-за распределения должностей в Евросоюзе

Премьер-министр Польши Дональд Туск заверил в уважении к премьеру Италии Джорджии Мелони на фоне сообщений, что она очень обижена за то, что ее политическую группу не привлекли к переговорам о топ-должностях в ЕС.

Как пишет "Европейская правда", его слова приводит Politico.

Дональд Туск, который сам принадлежит к "Европейской народной партии", заверил в уважении к итальянскому премьеру Джорджии Мелони и объяснил процесс договоренностей по топ-должностям, который возмутил ее.

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Туск отметил, что "никто не уважает премьер-министра Джорджию Мелони и Италию больше, чем он", и добавил, что "нет Европы без Италии".

Туск объяснил, что договоренность крупнейших политических групп в Европарламенте о распределении топ-должностей – без "Европейских консерваторов и реформистов" – ранее на этой неделе имела целью упростить процесс, но финальное решение все равно принимают лидеры 27 стран.

Напомним, на днях премьер Италии раскритиковала подход к назначению на топ-должности в Евросоюзе, заявив, что ее политическую группу фактически исключили из соглашения о распределении высших должностей в ЕС.

Неофициально известно, что главы государств и правительств крупнейших европейских партийных семей согласились выдвинуть кандидатуру Урсулы фон дер Ляйен на второй срок на должность президента Еврокомиссии.

Договоренность также предусматривает назначение экс-премьера Португалии Антониу Кошты президентом Евросовета на 2,5 года, а эстонского премьера Каи Каллас – на должность главы европейской дипломатии.

Италии якобы предложат должность вице-президента в следующем составе Европейской комиссии.

Подробнее о том, как будет формироваться новый состав руководящего органа ЕС, читайте в статье "Евросоюз ищет новых лидеров".