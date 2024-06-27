Словаччина посилить захист політиків після замаху на Фіцо і обмежить протести

Парламент Словаччини ухвалив у четвер пакет законів, спрямованих на посилення безпеки провідних політиків та інших осіб після замаху на прем'єр-міністра Роберта Фіцо.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AP.

Заходи набудуть чинності 15 липня після очікуваного схвалення президентом Петером Пеллегріні, близьким союзником Фіцо.

Пакет був розкритикований опозицією та правозахисною організацією Amnesty International, зокрема, як спроба обмежити право людей на свободу зібрань.

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Згідно із законодавством, влада матиме право забороняти акції протесту перед будинками політиків і в житлових районах. Демонстрації також будуть заборонені біля будівель уряду та президента.

Міністерство внутрішніх справ визначить і підготує довгострокові резиденції для прем'єр-міністра, президента і спікера парламенту, які будуть зобов'язані ними користуватися.

Захист також буде надано лідерам усіх політичних партій, представлених у парламенті, генеральному прокурору та голові Конституційного суду.

Прем'єр-міністри та спікери парламенту, які відпрацювали щонайменше два терміни, отримуватимуть регулярні виплати після закінчення своїх повноважень. Наразі така виплата передбачена лише для колишніх президентів.

Нагадаємо, словацький прем'єр-міністр Роберт Фіцо, який в середині травня зазнав замаху, 5 червня опублікував перше з того моменту звернення, де оголосив про наміри через кілька тижнів повернутись до роботи.

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