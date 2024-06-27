Словакия усилит защиту политиков после покушения на Фицо и ограничит протесты

Парламент Словакии принял в четверг пакет законов, направленных на усиление безопасности ведущих политиков и других лиц после покушения на премьер-министра Роберта Фицо.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AP.

Меры вступят в силу 15 июля после ожидаемого одобрения президентом Петером Пеллегрини, близким союзником Фицо.

Пакет был раскритикован оппозицией и правозащитной организацией Amnesty International, в частности, как попытка ограничить право людей на свободу собраний.

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Согласно законодательству, власти будут иметь право запрещать акции протеста перед домами политиков и в жилых районах. Демонстрации также будут запрещены возле зданий правительства и президента.

Министерство внутренних дел определит и подготовит долгосрочные резиденции для премьер-министра, президента и спикера парламента, которые будут обязаны ими пользоваться.

Защита также будет предоставлена лидерам всех политических партий, представленных в парламенте, генеральному прокурору и председателю Конституционного суда.

Премьер-министры и спикеры парламента, которые отработали не менее двух сроков, будут получать регулярные выплаты после окончания своих полномочий. Сейчас такая выплата предусмотрена только для бывших президентов.

Напомним, словацкий премьер-министр Роберт Фицо, который в середине мая подвергся покушению, 5 июня опубликовал первое с того момента обращение, где объявил о намерениях через несколько недель вернуться к работе.

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