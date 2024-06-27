У Німеччині – чергова хвиля обшуків у справі про продаж люксових авто в Росію
В автосалонах німецької землі Рейнлайд-Пфальц напередодні, 26 червня, відбулись обшуки у справі про можливе незаконне вивезення розкішних автомобілів до Росії через треті країни.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Tagesschau.
За повідомленням митного слідчого управління в Ессені, понад 60 слідчих і кілька прокурорів вилучили "численні докази" в кількох приватних і офісних приміщеннях незалежних автодилерів у місті Гермерсгайм.
Автодилерів підозрюють у тому, що у 190 випадках вони незаконно вивозили з Німеччини та ввозили до Росії переважно дорогі автомобілі. Це порушує ембарго, запроваджене Європейським Союзом через повномасштабний напад Росії на Україну.
Як вважає слідство, дилери декларували експорт автомобілів до сусідніх із Росією країн, таких як Казахстан, Киргизстан, Білорусь і Туреччина, тому отримували дозвіл на їхній продаж за кордон. Але фактично авто опинялись у Росії.
У межах розслідування правоохоронці Німеччини наклали арешт на активи на загальну суму 4,5 мільйона євро, зокрема заарештували кілька рахунків одного з головних обвинувачених, а також вилучили готівку "на чималу суму".
Про слідчі дії у справі про продаж люксових авто в Росію раніше повідомляли в іншій німецькій землі – Північному Рейні-Вестфалії.
Нагадаємо, що продаж автомобілів до Росії заборонений 11-им пакетом санкцій Європейського Союзу, який набув чинності у червні 2023 року.