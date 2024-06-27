У Німеччині – чергова хвиля обшуків у справі про продаж люксових авто в Росію

В автосалонах німецької землі Рейнлайд-Пфальц напередодні, 26 червня, відбулись обшуки у справі про можливе незаконне вивезення розкішних автомобілів до Росії через треті країни.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Tagesschau.

За повідомленням митного слідчого управління в Ессені, понад 60 слідчих і кілька прокурорів вилучили "численні докази" в кількох приватних і офісних приміщеннях незалежних автодилерів у місті Гермерсгайм.

Автодилерів підозрюють у тому, що у 190 випадках вони незаконно вивозили з Німеччини та ввозили до Росії переважно дорогі автомобілі. Це порушує ембарго, запроваджене Європейським Союзом через повномасштабний напад Росії на Україну.

Реклама:

Як вважає слідство, дилери декларували експорт автомобілів до сусідніх із Росією країн, таких як Казахстан, Киргизстан, Білорусь і Туреччина, тому отримували дозвіл на їхній продаж за кордон. Але фактично авто опинялись у Росії.

У межах розслідування правоохоронці Німеччини наклали арешт на активи на загальну суму 4,5 мільйона євро, зокрема заарештували кілька рахунків одного з головних обвинувачених, а також вилучили готівку "на чималу суму".

Про слідчі дії у справі про продаж люксових авто в Росію раніше повідомляли в іншій німецькій землі – Північному Рейні-Вестфалії.

Нагадаємо, що продаж автомобілів до Росії заборонений 11-им пакетом санкцій Європейського Союзу, який набув чинності у червні 2023 року.