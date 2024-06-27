В автосалонах немецкой земли Рейнлайд-Пфальц накануне, 26 июня, состоялись обыски по делу о возможном незаконном вывозе роскошных автомобилей в Россию через третьи страны.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Tagesschau.

По сообщению таможенного следственного управления в Эссене, более 60 следователей и несколько прокуроров изъяли "многочисленные доказательства" в нескольких частных и офисных помещениях независимых автодилеров в городе Гермерсхайм.

Автодилеров подозревают в том, что в 190 случаях они незаконно вывозили из Германии и ввозили в Россию преимущественно дорогие автомобили. Это нарушает эмбарго, введенное Европейским Союзом из-за полномасштабного нападения России на Украину.

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Как считает следствие, дилеры декларировали экспорт автомобилей в соседние с Россией страны, такие как Казахстан, Кыргызстан, Беларусь и Турция, поэтому получали разрешение на их продажу за границу. Но фактически авто оказывались в России.

В рамках расследования правоохранители Германии наложили арест на активы на общую сумму 4,5 миллиона евро, в частности арестовали несколько счетов одного из главных обвиняемых, а также изъяли наличные "на немалую сумму".

О следственных действиях по делу о продаже люксовых авто в Россию ранее сообщали в другой немецкой земле – Северном Рейне-Вестфалии.

Напомним, что продажа автомобилей в Россию запрещена 11-ым пакетом санкций Европейского Союза, который вступил в силу в июне 2023 года.