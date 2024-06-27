У Швеції засудили 15-річного підлітка, який зі зброєю їхав у посольство Ізраїлю

Суд муніципалітету Нака, що неподалік Стокгольма, визнав 15-річного хлопця винним у володінні напівавтоматичною зброєю, з якою він прямував на таксі до посольства Ізраїлю в травні, і засудив до 11 місяців колонії для неповнолітніх.

Про це йдеться в рішенні суду, з яким ознайомилось агентство AFP, повідомляє "Європейська правда".

Хлопця заарештували 16 травня. Тоді шведська поліція зупинила таксі в передмісті комуни Тиреше, що на південь від Стокгольма, яке прямувало до посольства Ізраїлю. У пасажира таксі – 15-річного підлітка – виявили пістолет у куртці.

У суді хлопець розповів, що йому сказали забрати в Тиреше якийсь предмет для доставки. Він думав, що це будуть наркотики, і тільки по дорозі виявив, що йдеться про пістолет. Таксі для нього замовила невідома жінка, особу якої не встановили.

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Шведські прокурори в суді навели докази зі смартфона 15-річного, які свідчать про те, що він шукав маршрут до посольства Ізраїлю. Суд погодився: юнак "знав, що поїздка відбуватиметься до посольства, хоча й не зміг назвати адресу таксисту".

Водночас вирок констатує: правоохоронці не розслідували, що саме мало статись того дня і чому поліція зупинила таксі з хлопцем і пістолетом.

Нещодавно поліція Швеції посилила охорону будівель, які належать Ізраїлю або єврейській громаді країни, після повідомлень про стрілянину неподалік ізраїльського посольства та спроби нападу на нього.

А у травні шведська спецслужба заявила, що іранський режим використовує кримінальні мережі у Швеції для актів насильства "проти інших держав, груп чи людей".