В Швеции осудили 15-летнего подростка, который с оружием ехал в посольство Израиля

Суд муниципалитета Нака недалеко от Стокгольма признал 15-летнего парня виновным во владении полуавтоматическим оружием, с которым он в мае направлялся на такси к посольству Израиля, и приговорил к 11 месяцам колонии для несовершеннолетних.

Об этом говорится в решении суда, с которым ознакомилось агентство AFP, сообщает "Европейская правда".

Парня арестовали 16 мая. Тогда шведская полиция остановила такси в пригороде коммуны Тиреше, что к югу от Стокгольма, которое направлялось в посольство Израиля. У пассажира такси – 15-летнего подростка – обнаружили пистолет в куртке.

В суде парень рассказал, что ему сказали забрать в Тиреше какой-то предмет для доставки. Он думал, что это будут наркотики, и только по дороге обнаружил, что речь идет о пистолете. Такси для него заказала неизвестная женщина, личность которой не установили.

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Шведские прокуроры в суде привели доказательства со смартфона 15-летнего, которые свидетельствуют о том, что он искал маршрут к посольству Израиля. Суд согласился: юноша "знал, что поездка будет происходить к посольству, хотя и не смог назвать адрес таксисту".

В то же время приговор констатирует: правоохранители не расследовали, что именно должно было произойти в тот день и почему полиция остановила такси с парнем и пистолетом.

Недавно полиция Швеции усилила охрану зданий, принадлежащих Израилю или еврейской общине страны, после сообщений о стрельбе неподалеку от израильского посольства и попытки нападения на него.

А в мае шведская спецслужба заявила, что иранский режим использует криминальные сети в Швеции для актов насилия "против других государств, групп или людей".