ЄС: Відновлення енергетичного сектору є нагальною потребою для України

Лідери країн-членів Євросоюзу наголошують на необхідності терміново посилити підтримку енергетичного сектору України з боку Європейського Союзу та держав-членів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у підсумках саміту ЄС.

Зокрема, лідери ЄС закликають продовжувати надавати гуманітарну допомогу та допомогу у сфері цивільного захисту з огляду на погіршення гуманітарної ситуації, особливо у прифронтових регіонах України.

Європейський Союз залишається відданим підтримці ремонту, відновлення та реконструкції України, включаючи допомогу у розмінуванні, у координації з міжнародними партнерами, йдеться у висновках.

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"Європейська Рада закликає Європейський Союз та держави-члени, у координації з партнерами, терміново посилити підтримку енергетичного сектору України з боку Європейського Союзу та держав-членів", – наголошується у документі.

Єврорада пропонує Єврокомісії, Високому представнику та Раді ЄС прискорити підготовку до підтримки України в зимовий період.

Раніше стало відомо, що литовська компанія Litgrid передасть Україні автотрансформатори та інше обладнання на суму понад 4 млн євро.

Також нагадаємо, Естонія додасть 400 тисяч євро до Фонду підтримки енергетики України.