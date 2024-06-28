ЕС: Восстановление энергетического сектора является насущной необходимостью для Украины

Лидеры стран-членов Евросоюза отмечают необходимость срочно усилить поддержку энергетического сектора Украины со стороны Европейского Союза и государств-членов.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в итогах саммита ЕС.

В частности, лидеры ЕС призывают продолжать оказывать гуманитарную помощь и помощь в сфере гражданской защиты, учитывая ухудшение гуманитарной ситуации, особенно в прифронтовых регионах Украины.

Европейский Союз остается преданным поддержке ремонта, восстановления и реконструкции Украины, включая помощь в разминировании, в координации с международными партнерами, говорится в выводах.

Реклама:

"Европейский Совет призывает Европейский Союз и государства-члены, в координации с партнерами, срочно усилить поддержку энергетического сектора Украины со стороны Европейского Союза и государств-членов", – отмечается в документе.

Евросовет предлагает Еврокомиссии, Высокому представителю и Совету ЕС ускорить подготовку к поддержке Украины в зимний период.

Ранее стало известно, что литовская компания Litgrid передаст Украине автотрансформаторы и другое оборудование на сумму более 4 млн евро.

Также напомним, Эстония добавит 400 тысяч евро в Фонд поддержки энергетики Украины.