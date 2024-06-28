Экс-премьер Португалии готов к "миссии" стать президентом Евросовета

Бывший премьер Португалии Антониу Кошта, чью кандидатуру утвердили лидеры ЕС на должность президента Европейского совета, заявил, что готов к этому вызову.

Об этом он написал в X (Twitter), сообщает "Европейская правда".

По словам Кошты, он берет на себя ответственность возглавлять Евросовет "с сильным чувством миссии".

"Я благодарю членов Евросовета за доверие, которое они проявили, избрав меня, Партии европейских социалистов и правительства Португалии за их поддержку в принятии этого решения", – написал он.

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Кошта подчеркнул, что на посту главы Евросовета он будет полностью предан "содействию единству между всеми 27 государствами-членами" и сосредоточится на выполнении стратегической повестки дня, принятой лидерами ЕС накануне.

Он также одобрительно относится к переизбранию президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на второй срок и назначению премьера Эстонии Каи Каллас на должность топ-дипломата ЕС.

"Я с нетерпением жду тесного сотрудничества с ними в духе лояльного сотрудничества между европейскими институтами", – добавил Кошта.

Отдельно он поблагодарил действующего президента Евросовета Шарля Мишеля "за его преданность Европе".

Как известно, главы государств и правительств Европейского Союза пришли к согласию относительно распределения должностей в блоке на следующий политический срок.

Саммит утвердил кандидатуру Урсулы фон дер Ляйен от правоцентристской Европейской народной партии для назначения на должность президента Европейской комиссии на второй пятилетний срок.

Президентом Европейского совета станет Антониу Кошта от социал-демократов, которого лидеры согласились назначить на 2,5 года, после чего возможно его переутверждение на еще 2,5 года.

Руководительницей дипломатической службы ЕС, то есть высоким представителем ЕС по безопасности и внешней политике на следующие пять лет станет Кая Каллас, ныне премьер Эстонии.

"Европейская правда" ранее рассказывала о Коште и о причинах его утверждения лишь на короткий срок в статье "Фаворит с массой замечаний".

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