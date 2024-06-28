Розвідка Британії оцінила наслідки удару України по місцях зберігання "Шахедів" в РФ

Розвідувальна спільнота Великої Британії проаналізувала удар українських сил по військовому полігоні у російському місті Єйськ, де зберігались безпілотники різних типів.

Про це йдеться в розвідувальному огляді британського Міноборони за 28 червня, повідомляє "Європейська правда".

Розвідка нагадує, що після того, як Україна успішно позбавила Росію можливості встановити контроль над повітряним простором над Україною, Росія була обмежена в можливості використовувати свою авіацію.

Щоб подолати цей недолік, Росія стала сильно залежати від широкого використання відносно недорогих безпілотників, які використовуються для придушення української протиповітряної оборони і атак на військові і цивільні об'єкти поза межами досяжності російської артилерії.

Реклама:

21 червня українська сторона повідомила про удар по російському 726-у навчальному центру ППО на аеродромі Єйська.

Ця база є однією з щонайменше п'яти, з яких Росія здійснює атаки на Україну за допомогою безпілотників. Повідомляється, що в результаті цього удару було знищено 120 БПЛА різних типів і поранено 9 осіб.

Розвідка припускає, що в короткостроковій перспективі ці удари спричинять певні перебої в здатності Росії використовувати БПЛА для ударів по цілях в глибині української території з цих місць.

Однак РФ, швидше за все, розосередить свої вразливі бази для операцій з БПЛА, а отже, цей вплив, ймовірно, буде тимчасовим.

"Схоже на те, що Україна скористається своїми нещодавніми успіхами і продовжить кампанію протидії БПЛА на шкоду Росії", – додали у відомстві.

Нагадаємо, Міністерство оборони Великої Британії відзначило першу річницю "маршу за справедливість" групи Вагнера у своєму розвідувальному огляді щодо російсько-української війни від 24 червня.

Також розвідка оцінила ризики для російського уряду у зв’язку з практикою відправляти в’язнів на війну проти України.