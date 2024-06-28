Разведка Британии оценила последствия удара Украины по местам хранения "Шахедов" в РФ

Разведывательное сообщество Великобритании проанализировало удар украинских сил по военному полигону в российском городе Ейск, где хранились беспилотники различных типов.

Об этом говорится в разведывательном обзоре британского Минобороны за 28 июня, сообщает "Европейская правда".

Разведка напоминает, что после того, как Украина успешно лишила Россию возможности установить контроль над воздушным пространством над Украиной, Россия была ограничена в возможности использовать свою авиацию.

Чтобы преодолеть этот недостаток, Россия стала сильно зависеть от широкого использования относительно недорогих беспилотников, которые используются для подавления украинской противовоздушной обороны и атак на военные и гражданские объекты вне пределов досягаемости российской артиллерии.

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21 июня украинская сторона сообщила об ударе по российскому 726-му учебному центру ПВО на аэродроме Ейска.

Эта база является одной из по меньшей мере пяти, с которых Россия осуществляет атаки на Украину с помощью беспилотников. Сообщается, что в результате этого удара было уничтожено 120 БПЛА различных типов и ранены 9 человек.

Разведка предполагает, что в краткосрочной перспективе эти удары вызовут определенные перебои в способности России использовать БПЛА для ударов по целям в глубине украинской территории из этих мест.

Однако РФ, скорее всего, рассредоточит свои уязвимые базы для операций с БПЛА, а следовательно, это влияние, вероятно, будет временным.

"Похоже на то, что Украина воспользуется своими недавними успехами и продолжит кампанию противодействия БПЛА в ущерб России", – добавили в ведомстве.

Напомним, Министерство обороны Великобритании отметило первую годовщину "марша за справедливость" группы Вагнера в своем разведывательном обзоре по российско-украинской войне от 24 июня.

Также разведка оценила риски для российского правительства в связи с практикой отправки заключенных на войну против Украины.