Президент Гітанас Науседа заявив, що в ЄС триває непроста дискусія про додаткове фінансування оборони.

Заяву Науседи наводить Delfi, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, членам ЄС важко домовитись, оскільки держави неоднозначно ставляться до використання таких заходів, як спільне запозичення.

"Насправді ця дискусія не така проста, тому що нам доводиться говорити про стійкі джерела. А як ви чудово знаєте, такі заходи, як випуск облігацій або запозичення з метою оборони, є заходами, які неоднозначно схвалюються окремими державами-членами", – зазначив литовський президент.

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Він впевнений, що ця дискусія ще не закінчена, але підкреслює, що найважливіші рішення щодо фінансування оборони ухвалюються всередині держав.

У четвер президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн вказала, що для зміцнення оборони ЄС у найближче десятиліття потрібні інвестиції в розмірі 500 млрд євро.

Очікувалось, що голова Єврокомісії запропонує лідерам ЄС письмові пропозиції щодо залучення коштів для зміцнення оборони, але натомість вирішила обмежитися лише презентацією. Це питання викликало суперечки в Євросоюзі.

"Кілька країн, зокрема Франція та Естонія, виступають за єврооблігації (тобто запозичення ЄС. – Ред.). Але Німеччина та Нідерланди виступають проти", – пояснив посадовець ЄС на умовах анонімності.

За даними оборонного відомства Євросоюзу, у 2022 році держави-члени витратили на оборону загалом 240 мільярдів євро. Це число поступово зростало з 2014-го, відколи Росія напала на Україну.

Деякі європейські країни-члени НАТО закликають підвищити цільовий показник оборонних витрат до 3% ВВП з нинішніх двох.