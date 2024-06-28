Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что в ЕС продолжается непростая дискуссия о дополнительном финансировании обороны.

Заявление Науседы приводит Delfi, сообщает "Европейская правда".

По его словам, членам ЕС трудно договориться, поскольку государства неоднозначно относятся к использованию таких мер, как совместное заимствование.

"На самом деле эта дискуссия не такая простая, потому что нам приходится говорить об устойчивых источниках. А как вы прекрасно знаете, такие меры, как выпуск облигаций или заимствование в целях обороны, являются неоднозначно принимаемыми мерами между отдельными государствами-членами", – отметил литовский президент.

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Он уверен, что эта дискуссия еще не закончена, но подчеркивает, что важнейшие решения по финансированию обороны принимаются внутри государств.

В четверг президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен указала, что для укрепления обороны ЕС в ближайшее десятилетие нужны инвестиции в размере 500 млрд евро.

Ожидалось, что председатель Еврокомиссии предложит лидерам ЕС письменные предложения по привлечению средств для укрепления обороны, но вместо этого решила ограничиться лишь презентацией. Этот вопрос вызвал споры в Евросоюзе.

"Несколько стран, в частности Франция и Эстония, выступают за еврооблигации (то есть заимствования ЕС. – Ред.). Но Германия и Нидерланды выступают против", – пояснил чиновник ЕС на условиях анонимности.

По данным оборонного ведомства Евросоюза, в 2022 году государства-члены потратили на оборону в целом 240 миллиардов евро. Это число постепенно росло с 2014-го, с тех пор как Россия напала на Украину.

Некоторые европейские страны-члены НАТО призывают повысить целевой показатель оборонных расходов до 3% ВВП с нынешних 2%.