Поддержка ультраправых во Франции выросла накануне выборов

Новый опрос общественного мнения, опубликованный изданием Les Echos, показал, что ультраправое "Национальное объединение" может получить до 37% голосов избирателей по итогам первого тура парламентских выборов во Франции.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

Согласно исследованию, рейтинг "Национального объединения" вырос на два процентных пункта по сравнению с последним опросом, проведенным OpinionWay неделю назад.

В то же время политический блок президента Эмманюэля Макрона "Вместе" имеет 20% поддержки, что на два процентных пункта меньше, чем по предыдущему прогнозу.

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Рейтинг альянса левых партий "Новый народный фронт" составляет 28% избирателей – показатель, который не изменился за неделю.

BFM TV в другом опросе, проведенном центром Elabe, отмечает, что "Национальное объединение" потенциально может получить 260-295 мест в Национальной ассамблее (из 289 мест, необходимых для абсолютного большинства).

Стоит отметить, что решающим должен стать второй тур голосования 7 июля, и его результат пока трудно предсказать, поскольку он в значительной степени будет зависеть от того, каким будет объединение соперников ультраправых и их действия по снятию кандидатов, чтобы им помешать.

На днях лидер французских ультраправых Жордан Барделла заявил, что в случае прихода его политической силы к власти на парламентских выборах он не позволит России "поглотить Украину".

Как известно, опросы прогнозируют победу "Национальному объединению" и их соратникам, однако неизвестно, получат ли они абсолютное большинство в Национальной ассамблее.

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