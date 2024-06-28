ЄС покарав співучасників обходу санкцій проти російського олігарха Дерипаски

Рада ЄС оголосила обмеження щодо двох фізичних осіб і чотирьох компаній, частину з них покарали за допомогу в обході вже запроваджених санкцій проти Росії.

Про це повідомила пресслужба Ради ЄС, пише "Європейська правда".

Під санкціями Євросоюзу опинилися Дмитрій Бєлоглазов та його компанія "Титул". "Бєлоглазов відповідальний за створення складної схеми обходу санкцій разом з Олегом Дерипаскою, щодо якого вже застосовані обмеження ЄС. Його компанія ТОВ "Титул" створила дочірню компанію з назвою Joint Stock Company Iliadis для придбання частки акцій Дерипаски в International LLC Rasperia Trading Limited", – пояснили у комюніке.

Остання компанія, Rasperia, має акції на 28,5 мільйона євро у європейській компанії STRABAG SE, активи якої заморозили внаслідок накладених ЄС обмежень. Таким чином Дерипаска зумів продати свою заморожену власність. На усіх перерахованих компаній-учасниць схеми відповідно теж наклали санкції.

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Окрім того, під обмеження потрапила російська компанія "ТрансКонтейнер" – найбільший у РФ залізничний контейнерний оператор, і її гендиректор Михаїл Концерєв.

У комюніке зазначають, що у 2023 році прибутки компанії "злетіли" завдяки перевезенню білоруських вантажів та її участі у нелегальних схемах торгівлі зброєю з КНДР в інтересах Росії.

Загалом під санкціями ЄС за роль у підриві територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України вже понад 2200 осіб і компаній.

Нагадаємо, про викриття схеми в інтересах Дерипаски, якої стосуються ці санкції ЄС, у травні заявив Мінфін США та наклав санкції на вищезгаданих Бєлоглазова і компанії-учасниці схеми.

24 червня ЄС офіційно схвалив 14-й пакет санкцій проти РФ, що вперше б'є по російському газу, та додав інструменти для протидії обходу санкцій.