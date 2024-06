ЄС наклав санкції на фінансистів ХАМАС та "Ісламського джихаду в Палестині"

Рада Європейського Союзу в п’ятницю, 28 червня, наклала санкції на шість фізичних та трьох юридичних осіб, відповідальних за фінансування терористичних угруповань ХАМАС та "Ісламський джихад у Палестині".

Про це йдеться в повідомленні Ради ЄС, яке цитує "Європейська правда".

Під санкції Євросоюзу потрапили три компанії – Zawaya Group for Development and Investment, Larrycom for Investment і Al Zawaya Group for Development and Investment. Вони належать суданському фінансисту Абдельбасіту Хамзі Ельхасану Мохамеду Хаїру, який перебуває під санкціями ЄС із січня 2024 року.

Усі три компанії слугували підставними компаніями для фінансування ХАМАС, стверджують у Раді ЄС.

Реклама:

Обмеження наклали також на двох членів політбюро ХАМАС, двох відповідальних за інвестиції в цьому терористичному угрупованні, одного представника "Ісламського джихаду в Палестині" та високопосадовця Корпусу вартових ісламської революції Ірану.

Нагадаємо, у січні Рада ЄС схвалила режим спеціальних обмежувальних заходів проти терористичних угруповань ХАМАС та "Ісламський джихад у Палестині", який дозволяє накладати санкції на тих, хто надає угрупованню фінансову чи будь-яку іншу підтримку.

Після цього Євросоюз запровадив санкції проти політичного лідера ХАМАС у Газі Ях'ї Сінвара, ватажка бойового крила ХАМАС Мохаммеда Дейфа і його заступника Марвана Іссу.

Загалом санкції ЄС в межах режиму проти ХАМАС та "Ісламського джихаду в Палестині" охоплюють 12 людей і три компанії.