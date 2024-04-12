ЄС наклав санкції на причетних до сексуальних злочинів під час нападу ХАМАС на Ізраїль

Рада Європейського Союзу 12 квітня оголосила про санкції проти трьох угруповань, причетних до сексуального насильства під час нападу терористичного угруповання ХАМАС на Ізраїль у жовтні 2023 року.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в повідомленні Ради ЄС.

Під санкції потрапили "Бригади Аль-Кудс" – збройне крило визнаної ЄС терористичної організації "Ісламський джихад у Палестині"; підрозділ ХАМАС під назвою "Нухба"; та "Бригади Аль-Кассама", військове крило ХАМАС.

Обмеження запроваджені у межах глобального режиму санкцій ЄС у сфері прав людини. Він тепер налічує 104 фізичні та 26 юридичних осіб.

Вони підлягають заморожуванню активів та забороні на в’їзд до Євросоюзу, а надання їм або на їхню користь грошових коштів або економічних ресурсів не допускається.

Нагадаємо, Євросоюз запровадив санкції проти політичного лідера ХАМАС у Газі Ях'ї Сінвара, ватажка бойового крила ХАМАС Мохаммеда Дейфа і його заступника Марвана Іссу.

Крім того, у січні Рада ЄС схвалила режим спеціальних обмежувальних заходів проти терористичних угруповань ХАМАС та "Ісламський джихад у Палестині", який дозволяє накладати санкції на тих, хто надає угрупованню фінансову чи будь-яку іншу підтримку.