ЕС наложил санкции на финансистов ХАМАС и "Исламского джихада в Палестине"

Совет Европейского Союза в пятницу, 28 июня, наложил санкции на шесть физических и трех юридических лиц, ответственных за финансирование террористических группировок ХАМАС и "Исламский джихад в Палестине".

Об этом говорится в сообщении Совета ЕС, которое цитирует "Европейская правда".

Под санкции Евросоюза попали три компании – Zawaya Group for Development and Investment, Larrycom for Investment и Al Zawaya Group for Development and Investment. Они принадлежат суданскому финансисту Абдельбаситу Хамзе Эльхасану Мохамеду Хаиру, который находится под санкциями ЕС с января 2024 года.

Все три компании служили подставными компаниями для финансирования ХАМАС, утверждают в Совете ЕС.

Ограничения наложили также на двух членов политбюро ХАМАС, двух ответственных за инвестиции в этой террористической группировке, одного представителя "Исламского джихада в Палестине" и высокопоставленного чиновника Корпуса стражей исламской революции Ирана.

Напомним, в январе Совет ЕС одобрил режим специальных ограничительных мер против террористических группировок ХАМАС и "Исламский джихад в Палестине", который позволяет накладывать санкции на тех, кто предоставляет группировке финансовую или любую другую поддержку.

После этого Евросоюз ввел санкции против политического лидера ХАМАС в Газе Яхьи Синвара, главаря боевого крыла ХАМАС Мохаммеда Дейфа и его заместителя Марвана Иссу.

В целом санкции ЕС в рамках режима против ХАМАС и "Исламского джихада в Палестине" охватывают 12 человек и три компании.