ЗМІ: Пентагон готується до евакуації американців із Лівану через ризик війни

Пентагон вирішив передислокувати свої сили на Близькому Сході, щоб бути готовим до евакуації американців у зв'язку із загостренням бойових дій між Ізраїлем та "Хезболлою", що базується в Лівані.

Про це телеканалу NBC News повідомили три поінформовані джерела, пише "Європейська правда".

Цього тижня до Середземного моря вирушили американський десантний корабель USS Wasp і морські піхотинці з 24-го експедиційного підрозділу. Вони долучаться до ще двох суден флоту США, зокрема десантного корабля USS Oak Hill.

За словами джерел NBC News, USS Wasp діятиме в східному Середземномор'ї, "щоб бути готовим до військового десантування та інших місій", а також слугувати фактором стримування регіональної ескалації.

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Співрозмовники телеканалу додали, що США ведуть переговори із союзниками щодо координації евакуації і будь-яких військових операцій коаліції.

За оцінками Державного департаменту США, станом на 2022 рік у Лівані проживали 86 тисяч американців. Під час війни Ізраїлю з "Хезболлою" у 2006 році Штати евакуювали з Лівану 15 тисяч громадян.

Розвідка США попередила, що масштабне протистояння між Ізраїлем і ліванською "Хезболлою" може спалахнути в найближчі кілька тижнів, якщо Єрусалим і ХАМАС не зможуть досягти угоди про припинення вогню в Газі.

Американські посадовці раніше попередили Ізраїль, що його наступ на Ліван може призвести до відповіді Ірану, який стане на захист угруповання "Хезболла".