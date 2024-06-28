Біля Монблану за два дні загинули четверо альпіністів

Біля Монблану, найвищої вершини Європи, за середу і четвер загинули четверо альпіністів.

Про це повідомляє ANSA, пише "Європейська правда".

За 26 і 27 червня з французького боку гірського масиву загинули троє альпіністів і один – з італійського боку.

Керівник рятувальної служби долини Аоста Паоло Комуне зазначив, що погодні умови у ці дні загалом були сприятливими, проте туристів міг підвести товстий сніговий покрив, який все ще тримається на великій висоті.

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Про одного із загиблих повідомляють, що це альпініст з Польщі. Він піднімався без напарників класичним маршрутом до Монблану з французького боку гори.

Ще один загиблий – 36-річний альпініст з Тайваню, який йшов з кількома напарниками, зірвався в районі вершини Південний шпиль (Aiguille du Midi).

З італійського боку у Валле д’Аоста загинув 54-річний альпініст з Німеччини. Він з двома напарниками спускався вниз в районі притулку Гонелла на висоті близько 3000 метрів після того, як їм не вдалося рушити до Монблану італійським маршрутом через погану видимість. Чоловік єдиний з групи не одягнув на черевики "кішки" і через це зірвався.

Нагадаємо, у травні в швейцарський Альпах загинули в лавині двоє туристів.

У Франції здійнявся скандал після смертельного інциденту на ультрамарафоні у горах, який стартував у складних погодних умовах.