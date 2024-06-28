Возле Монблана за два дня погибли четверо альпинистов

Возле Монблана, самой высокой вершины Европы, за среду и четверг погибли четверо альпинистов.

Об этом сообщает ANSA, пишет "Европейская правда".

За 26 и 27 июня с французской стороны горного массива погибли трое альпинистов и один – с итальянской стороны.

Руководитель спасательной службы долины Аоста Паоло Комуне отметил, что погодные условия в эти дни в целом были благоприятными, однако туристов мог подвести толстый снежный покров, который все еще держится на большой высоте.

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Об одном из погибших сообщают, что это альпинист из Польши. Он поднимался без напарников по классическому маршруту к Монблану с французской стороны горы.

Еще один погибший – 36-летний альпинист из Тайваня, который шел с несколькими напарниками, сорвался в районе вершины Южный шпиль (Aiguille du Midi).

С итальянской стороны в Валле д'Аоста погиб 54-летний альпинист из Германии. Он с двумя напарниками спускался вниз в районе приюта Гонелла на высоте около 3000 метров после того, как им не удалось двинуться к Монблану по итальянскому маршруту из-за плохой видимости. Мужчина единственный из группы не надел на ботинки "кошки" и из-за этого сорвался.

Напомним, в мае в швейцарский Альпах погибли в лавине двое туристов.

А во Франции поднялся скандал после смертельного инцидента на ультрамарафоне в горах, который стартовал в сложных погодных условиях.