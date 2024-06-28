Возле Монблана за два дня погибли четверо альпинистов
Возле Монблана, самой высокой вершины Европы, за среду и четверг погибли четверо альпинистов.
Об этом сообщает ANSA, пишет "Европейская правда".
За 26 и 27 июня с французской стороны горного массива погибли трое альпинистов и один – с итальянской стороны.
Руководитель спасательной службы долины Аоста Паоло Комуне отметил, что погодные условия в эти дни в целом были благоприятными, однако туристов мог подвести толстый снежный покров, который все еще держится на большой высоте.
Об одном из погибших сообщают, что это альпинист из Польши. Он поднимался без напарников по классическому маршруту к Монблану с французской стороны горы.
Еще один погибший – 36-летний альпинист из Тайваня, который шел с несколькими напарниками, сорвался в районе вершины Южный шпиль (Aiguille du Midi).
С итальянской стороны в Валле д'Аоста погиб 54-летний альпинист из Германии. Он с двумя напарниками спускался вниз в районе приюта Гонелла на высоте около 3000 метров после того, как им не удалось двинуться к Монблану по итальянскому маршруту из-за плохой видимости. Мужчина единственный из группы не надел на ботинки "кошки" и из-за этого сорвался.
Напомним, в мае в швейцарский Альпах погибли в лавине двое туристов.
А во Франции поднялся скандал после смертельного инцидента на ультрамарафоне в горах, который стартовал в сложных погодных условиях.