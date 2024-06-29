В Берлине жалуются на "разрушительные последствия" закона о каннабисе

Менее чем через три месяца после широкой легализации каннабиса в Германии сенатор по вопросам юстиции и защиты прав потребителей Берлина Фелор Баденберг пожаловалась на чрезмерную загрузку и без того перегруженной системы правосудия.

Об этом она рассказала в интервью информационному агентству DPA, пишет "Европейская правда".

По ее словам, закон о каннабисе был поспешно принят федеральным правительством и судебная власть предупреждала о бремени, которое может нести за собой его принятие. "К сожалению, мы были правы", – сказала Баденберг.

По данным прокуратуры, в результате действия закона в Берлине необходимо пересмотреть почти 5860 уголовных производств по наркопреступлениям, связанным с каннабисом.

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Причиной этого является положение об амнистии по старым делам.

Оно касается, в частности, предыдущих производств, которые еще продолжаются, и судебных решений, по которым штрафы еще не были уплачены или не были отбыты тюремные наказания.

Эти производства должны пересмотреть, чтобы выяснить, полностью или частично они подпадают под запланированную амнистию. По данным управления юстиции берлинского Сената, эта проверка является объемной и трудоемкой и уже стоила несколько тысяч рабочих часов.

В управлении также не считают, что новое правовое регулирование принесет облегчение и будет пригодным для борьбы с черным рынком каннабиса. Наоборот – там видят негативное влияние на организованную наркопреступность, поскольку новое регулирование означает, что не все доказательства могут быть использованы в уголовном производстве.

Как известно, с 1 апреля в Германии вступил в силу закон, легализующий рекреационное использование каннабиса. При этом власти немецкой федеральной земли Бавария решили ввести ограничения на курение каннабиса.

Бундестаг также ввел максимальный лимит для водителей на употребление каннабиса.