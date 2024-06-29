Орбан перед председательством в ЕС написал об упадке Евросоюза и вспомнил о коммунистах

Глава венгерского правительства Виктор Орбан, чья страна начинает с 1 июля полугодовое председательство в Совете ЕС, заявил, что Европейский Союз приходит в упадок, в то время как брюссельские чиновники напоминают ему коммунистов.

Об этом Орбан написал в статье под названием "Предательство и редизайн", которая вышла в венгерском издании Magyar Nemzet 29 июня, пишет "Европейская правда".

Орбан в своем крайне критическом материале в адрес европейских политиков и чиновников заявил, что Европа переживает кризис, а "христианская цивилизация, которая является основой нашей жизни", исчезает.

"Европейский Союз также приходит в упадок. Глобальный экономический вес континента неуклонно и значительно уменьшился за последние три десятилетия. Европейский порядок испаряется на наших глазах, с постоянной угрозой терроризма и ухудшением общественной безопасности", – убеждает глава венгерского правительства.

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Он обвинил во всех проблемах брюссельскую бюрократию, которая, по его словам, "живет в мыльном пузыре" и за последние годы совершила много серьезных политических ошибок.

"Европа все ближе дрейфует к войне, от которой континент ничего не выиграет и все теряет. Однако мы ежедневно видим, что нет ничего, на что бы они не пошли – нет ничего слишком дорогого – когда речь идет о войне. Брюссельские бюрократы хотят этой войны, они считают ее своей собственной, и они хотят победить Россию. Они сжигают деньги европейцев на поддержку Украины", – пожаловался Виктор Орбан.

Он обвинил Брюссель в том, что это якобы он нанес удар европейским компаниям санкциями, а миллионы европейских граждан оказались в экономических трудностях из-за инфляции.

"Однако брюссельские бюрократы несомненно преуспели в одном: ослаблении национальных государств и усилении собственной власти. Эта элита вызывает в памяти (старых) коммунистов. Они не заботятся об интересах людей, а наоборот, навязывают им собственную повестку дня. Их нынешней одержимостью является токсичное рагу из зеленой политики и смешанного общества", – заявил глава правительства Венгрии.

В этом же материале Орбан назвал "позорным пактом" договоренность европейских партий о распределении топ-должностей в ЕС.

Напомним, главы государств и правительств Европейского Союза пришли к согласию относительно распределения должностей в блоке на следующий политический срок. Подробно "ЕвроПравда" писала об этом в статье.

Венгрия с понедельника начинает северное председательство в Совете ЕС, имея напряженные отношения со многими странами-членами и регулярно критикуя Брюссель.