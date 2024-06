Ще одна безпекова угода: Кулеба провів переговори на Балканах

Глава МЗС Дмитро Кулеба в Хорватії зустрівся з новопризначеним міністром закордонних справ Північної Македонії Тимчо Муцунським – дипломати обговорили підготовку двосторонньої безпекової угоди.

Про це Кулеба розповів у соцмережі Х (Twitte), пише "Європейська правда".

За його словами, на переговорах ішлося про шляхи розширення двосторонньої співпраці та просування процесу вступу України і Північної Македонії до ЄС.

"Ми також зосередилися на підготовці нашої двосторонньої угоди про безпеку", – розповів Кулеба.

I was pleased to meet with North Macedonia’s newly appointed Foreign Minister @TimcoMucunski.



We discussed ways to expand our bilateral cooperation and advance our countries’ EU accession process. We also focused on the preparation of our bilateral security agreement.



I thanked… pic.twitter.com/VaVHKN2u34