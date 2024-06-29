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Ще одна безпекова угода: Кулеба провів переговори на Балканах

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Новини — Субота, 29 червня 2024, 16:51 — Христина Бондарєва

Глава МЗС Дмитро Кулеба в Хорватії зустрівся з новопризначеним міністром закордонних справ Північної Македонії Тимчо Муцунським – дипломати обговорили підготовку двосторонньої безпекової угоди.

Про це Кулеба розповів у соцмережі Х (Twitte), пише "Європейська правда".

За його словами, на переговорах ішлося про шляхи розширення двосторонньої співпраці та просування процесу вступу України і Північної Македонії до ЄС.

"Ми також зосередилися на підготовці нашої двосторонньої угоди про безпеку", – розповів Кулеба.

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Нагадаємо, 27 червня у Брюсселі відбулося підписання одразу трьох нових безпекових угод України – з Євросоюзом, Естонією та Литвою

Очікують, що до саміту НАТО в липні Україна підпише угоду про безпеку з Польщею.

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Північна Македонія Кулеба Війна з РФ
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