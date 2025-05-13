Болгарія почала використовувати дрони на кордоні з Туреччиною

Болгарія в понеділок почала використовувати високотехнологічні безпілотні літальні апарати для спостереження за кордоном з Туреччиною.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання Euractiv.

Таким чином Болгарія виконала частину компромісної угоди, спрямованої на забезпечення її вступу до Шенгенської зони.

Ще в 2022 році Австрія поставила умовою своєї підтримки вступу Болгарії до Шенгенської зони посилення контролю на болгарсько-турецькому кордоні, спочатку наполягаючи на будівництві прикордонної стіни.

Єврокомісія відповіла на цю пропозицію ідеєю профінансувати спостереження на кордоні за допомогою дронів.

Цей компроміс зрештою призвів до скасування вето Австрії у 2024 році.

Проєкт, який затримався майже на два роки, є частиною зусиль Єврокомісії з посилення безпеки на зовнішніх кордонах ЄС, таких як сухопутний кордон між Туреччиною та Болгарією.

Болгарія остаточно приєдналась до Шенгену у ніч проти 1 січня 2025 року.

Це відбулось після того, як 12 грудня Рада ЄС вирішила, що Румунія та Болгарія повноправно стануть частиною Шенгену.