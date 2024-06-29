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Еще одно соглашение по безопасности: Кулеба провел переговоры на Балканах

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Новости — Суббота, 29 июня 2024, 16:51 — Кристина Бондарева

Глава МИД Дмитрий Кулеба в Хорватии встретился с новоназначенным министром иностранных дел Северной Македонии Тимчо Муцунским – дипломаты обсудили подготовку двустороннего соглашения по безопасности.

Об этом Кулеба рассказал в соцсети Х (Twitte), пишет "Европейская правда".

По его словам, на переговорах речь шла о путях расширения двустороннего сотрудничества и продвижения процесса вступления Украины и Северной Македонии в ЕС.

"Мы также сосредоточились на подготовке нашего двустороннего соглашения о безопасности", – рассказал Кулеба.

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Напомним, 27 июня в Брюсселе состоялось подписание сразу трех новых соглашений по безопасности Украины – с Евросоюзом, Эстонией и Литвой.

Ожидается, что до саммита НАТО в июле Украина подпишет соглашение о безопасности с Польшей.

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