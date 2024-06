Еще одно соглашение по безопасности: Кулеба провел переговоры на Балканах

Глава МИД Дмитрий Кулеба в Хорватии встретился с новоназначенным министром иностранных дел Северной Македонии Тимчо Муцунским – дипломаты обсудили подготовку двустороннего соглашения по безопасности.

Об этом Кулеба рассказал в соцсети Х (Twitte), пишет "Европейская правда".

По его словам, на переговорах речь шла о путях расширения двустороннего сотрудничества и продвижения процесса вступления Украины и Северной Македонии в ЕС.

"Мы также сосредоточились на подготовке нашего двустороннего соглашения о безопасности", – рассказал Кулеба.

I was pleased to meet with North Macedonia’s newly appointed Foreign Minister @TimcoMucunski.



We discussed ways to expand our bilateral cooperation and advance our countries’ EU accession process. We also focused on the preparation of our bilateral security agreement.



I thanked… pic.twitter.com/VaVHKN2u34