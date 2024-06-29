Еще одно соглашение по безопасности: Кулеба провел переговоры на Балканах
Новости — Суббота, 29 июня 2024, 16:51 —
Глава МИД Дмитрий Кулеба в Хорватии встретился с новоназначенным министром иностранных дел Северной Македонии Тимчо Муцунским – дипломаты обсудили подготовку двустороннего соглашения по безопасности.
Об этом Кулеба рассказал в соцсети Х (Twitte), пишет "Европейская правда".
По его словам, на переговорах речь шла о путях расширения двустороннего сотрудничества и продвижения процесса вступления Украины и Северной Македонии в ЕС.
"Мы также сосредоточились на подготовке нашего двустороннего соглашения о безопасности", – рассказал Кулеба.
I was pleased to meet with North Macedonia’s newly appointed Foreign Minister @TimcoMucunski.– Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 29, 2024
We discussed ways to expand our bilateral cooperation and advance our countries’ EU accession process. We also focused on the preparation of our bilateral security agreement.
I thanked… pic.twitter.com/VaVHKN2u34
Напомним, 27 июня в Брюсселе состоялось подписание сразу трех новых соглашений по безопасности Украины – с Евросоюзом, Эстонией и Литвой.
Ожидается, что до саммита НАТО в июле Украина подпишет соглашение о безопасности с Польшей.